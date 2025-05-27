Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025" ile bursluluk sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS,  27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS takvimine göre, sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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