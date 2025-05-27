Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025" ile bursluluk sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi.