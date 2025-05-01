Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB bursluluk sınavı sonuç tarihi

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Nisan'da ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen sınavın ardından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınavın tamamlanmasıyla birlikte ODSGM adresinden soru ve cevapları yayımlandı. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB bursluluk sınavı sonuç tarihi - 1

2025 bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta MEB takvimine göre düzenlenen bursluluk sınavının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayan öğrenciler soruları ve cevapları kontrol etmeye başladı. Şimdi tüm gözler ise 2025 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB bursluluk sınavı sonuç tarihi - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB bursluluk sınavı sonuç tarihi - 3

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarları sınıflara göre erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabiliyor.

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