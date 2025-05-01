Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB bursluluk sınavı sonuç tarihi

2025 bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta MEB takvimine göre düzenlenen bursluluk sınavının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayan öğrenciler soruları ve cevapları kontrol etmeye başladı. Şimdi tüm gözler ise 2025 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?