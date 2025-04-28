Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? 2025 MEB İOKBS sınav sonuç tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Nisan'da düzenlenen İOKBS sınavı nedeniyle öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan bursluluk sınavı bu yıl yine heyecan yarattı. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? 2025 MEB İOKBS sınav sonuç tarihi - 1

2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. On binlerce öğrencinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının sona ermesiyle birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 2025 bursluluk sınavı takvimine göre bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? 2025 MEB İOKBS sınav sonuç tarihi - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? 2025 MEB İOKBS sınav sonuç tarihi - 3

İOKBS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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