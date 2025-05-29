Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27 Nisan'da 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2025 bursluluk sınavı sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar odsgm.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. MEB'in yayımladığı 2025 takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları yarın erişime açılacak. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.