Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27 Nisan'da 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2025 bursluluk sınavı sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar odsgm.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

2025 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. MEB'in yayımladığı 2025 takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları yarın erişime açılacak. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.

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Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu.

Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

2025 İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

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Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA

Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.

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