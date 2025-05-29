Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Bursluluk sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. MEB'in yayımladığı 2025 takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları yarın erişime açılacak. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.