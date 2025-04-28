Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları sorgulama ekranı 2025: MEB İOKBS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?