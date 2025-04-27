Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan tarihli MEB İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan on binlerce öğrenci, cevapladıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenebilmek için bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. 27 Nisan tarihli bursluluk sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) online sistemi ODSGM üzerinden paylaşılacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?