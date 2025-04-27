Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan tarihli MEB İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan on binlerce öğrenci, cevapladıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenebilmek için bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. 27 Nisan tarihli bursluluk sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) online sistemi ODSGM üzerinden paylaşılacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan tarihli MEB İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki,  2025 bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan tarihli MEB İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarı - 2

BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 28 Nisan Pazar günü düzenlendi.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulandı. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan tarihli MEB İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarı - 3

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi üzerinden yayımlanacak.

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan tarihli MEB İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarı - 4

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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