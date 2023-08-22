Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgesi ekranını ziyaret ediyor. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.