Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgesi ekranını ziyaret ediyor. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek.  Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 3

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. İOKBS sınav giriş belgelerinin  21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında  ilan edilmesi bekleniyor.

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 4

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 5

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır
bulundurulacaktır.

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