Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? (İOKBS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.