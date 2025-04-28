Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? 2025 MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf taban puanları açıklandı mı?

Bursluluk sınavında diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı, özel hak kontenjanı ve oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler için ek kontenjan ayrılıyor. Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanan takvime göre 30 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bakanlık sınavın ardından cevap anahtarını öğrencilerin erişimine açıyor. Puan hesaplamasına yapacak adaylar ise burs alabilmek için gerekli taban puanları araştırıyor. Taban puanlar, öğrencilerin burs alabilmesi için yapması gereken en düşük puanı ifade ediyor. Bursluluk sınavında her yıl belirlenen sayıda öğrenciye burs desteği sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim aldığı sınıflara göre sınavı kazanma puanları farklılık gösterebiliyor. Peki Bursluluk sınavı (İOKBS) kazanmak için kaç puan gerekir? Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? İşte, puanlara ilişkin bilgiler…