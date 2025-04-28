Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? 2025 MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf taban puanları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyon 23 bin 577 öğrenci, sınava başvur yaparken gözler taban puanlara çevrildi. Bursluluk sınavında öğrencilere sorumlu oldukları derslerden toplam 80 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 100 dakika sınav süresi verildi. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere, burs desteği sağlanacak. İOKBS sınavında başarılı olma puanları ise sınıflara göre değişkenlik gösteriyor. Bursluluk sınavı puan hesaplaması yapılırken 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki Bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır? İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları belli oldu mu? İşte, bursluluk sınavı puanlarına ilişkin detaylar…
Bursluluk sınavında diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı, özel hak kontenjanı ve oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler için ek kontenjan ayrılıyor. Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanan takvime göre 30 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bakanlık sınavın ardından cevap anahtarını öğrencilerin erişimine açıyor. Puan hesaplamasına yapacak adaylar ise burs alabilmek için gerekli taban puanları araştırıyor. Taban puanlar, öğrencilerin burs alabilmesi için yapması gereken en düşük puanı ifade ediyor. Bursluluk sınavında her yıl belirlenen sayıda öğrenciye burs desteği sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim aldığı sınıflara göre sınavı kazanma puanları farklılık gösterebiliyor. Peki Bursluluk sınavı (İOKBS) kazanmak için kaç puan gerekir? Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? İşte, puanlara ilişkin bilgiler…