Bursluluk sınavı ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Gözler MEB İOKBS sınav giriş belgesinde
09.04.2026 08:31
Son Güncelleme: 09.04.2026 08:41
Aydın Kayar
Ortaokul ve lise öğrencisinin heyecanla beklediği 2026 İOKBS maratonunda geri sayım başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecan dorukta. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlama amacı taşıyor. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?
2026 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 İOKBS kılavuzunda, fotoğraflı sınav giriş belgesinin sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabileceği belirtiliyor.
Buna göre; Bursluluk sınavı giriş yerlerinin 13-24 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; Bursluluk sınavı, 26 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak.