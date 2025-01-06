Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2025 takvimi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, 2025 yılında sınava katılım sağlayacak örğencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB takvimiyle İOKBS 2025 tarihi duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? İşte 2025 İOKBS tarihi ve sürecin ayrıntıları...

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2025 takvimi - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı 2025 bursuluk sınavı için tarih belli oldu.

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Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2025 takvimi - 2

İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2025 takvimi - 3

2025 İOKBS TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti.


Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2025 takvimi - 4

Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

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