Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2025 takvimi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, 2025 yılında sınava katılım sağlayacak örğencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB takvimiyle İOKBS 2025 tarihi duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? İşte 2025 İOKBS tarihi ve sürecin ayrıntıları...
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı 2025 bursuluk sınavı için tarih belli oldu.