Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? 2025 MEB bursluluk sınavı tarihi

2025 İOKBS sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Burs kazanabilmek için sınava katılım sağlayacak olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınavın yapılacağı net tarihi ve sınav bilgisini merak ediyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?