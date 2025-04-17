Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? 2025 MEB bursluluk sınavı tarihi

Bursluluk sınavını ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri için uygulanacak bursluluk sınavıyla birlikte, burs almaya hak kazanmak isteyen adaylar sınavda ter dökecek. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? 2025 MEB bursluluk sınavı tarihi - 1

2025 İOKBS sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Burs kazanabilmek için sınava katılım sağlayacak olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınavın yapılacağı net tarihi ve sınav bilgisini merak ediyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

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Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? 2025 MEB bursluluk sınavı tarihi - 2

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih açıklandı.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? 2025 MEB bursluluk sınavı tarihi - 3

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

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