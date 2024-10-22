Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS oturumu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2025'de hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman?
Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2025 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, MEB 2025 İOKBS oturumu hakkında bilgiler...