Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Takvime göre, 2025 İOKBS nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Sınava başvurmak isteyen öğrenciler, tarih bilgisini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın 2025 yılı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı - 2

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı - 3

. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025"te yer alacak

Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı - 4

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemleri MEB veya e-Okul internet adreslerinden yapılmaktadır. Sınav başvuruları bursluluk sınavı için hazırlanan kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrenciler öğrenim gördüğü okullara Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler içerisinde istenen belgelerle birlikte başvurularını yapmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER