Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Takvime göre, 2025 İOKBS nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Sınava başvurmak isteyen öğrenciler, tarih bilgisini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın 2025 yılı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.