Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın 2025 yılı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.