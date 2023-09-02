Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS sınavı kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin araştırmalar hız kazandı. 3 Eylül Pazar günü yapılacak sınavın saati ve süresi öğrencilerin gündeminde. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS sınavı kaç dakika? - 1

2023 İOKBS oturumu için artık geri sayım sona erdi. Sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci, oturumun başlama tarihinin yanı sıra sınavın süresi ve bitiş saatini de öğrenmek istiyor. İşte, MEB Bursluluk Sınavı saati ve süresi hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS sınavı kaç dakika? - 2

İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.

Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS sınavı kaç dakika? - 3

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS sınavı kaç dakika? - 4

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."

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