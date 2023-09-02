Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS sınavı kaç dakika?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin araştırmalar hız kazandı. 3 Eylül Pazar günü yapılacak sınavın saati ve süresi öğrencilerin gündeminde. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2023 İOKBS oturumu için artık geri sayım sona erdi. Sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci, oturumun başlama tarihinin yanı sıra sınavın süresi ve bitiş saatini de öğrenmek istiyor. İşte, MEB Bursluluk Sınavı saati ve süresi hakkında bilgiler...