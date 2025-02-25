Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? (2025 MEB İOKBS sınav tarihi)

2025 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının bu yıl yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?