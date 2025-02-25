Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? (2025 MEB İOKBS sınav tarihi)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfları için yapılan bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 3 Mart'a kadar sürecek olan 2025 İOKBS başvurularının ardından gözler sınav tarihine çevrilecek. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? (2025 MEB İOKBS sınav tarihi) - 1

2025 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının bu yıl yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? (2025 MEB İOKBS sınav tarihi) - 2

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih açıklandı.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? (2025 MEB İOKBS sınav tarihi) - 3

2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular, 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? (2025 MEB İOKBS sınav tarihi) - 4

SINAVA DAİR BİLGİLER

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

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