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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi (2025 İOKBS sınav tarihi)

Bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Mart'ta sona eren 2025 İOKBS başvurularının ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi (2025 İOKBS sınav tarihi) - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS) için tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci burs alabilme imkanına sahip olmak için MEB tarafından düzenlenen bursuluk sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi (2025 İOKBS sınav tarihi) - 2

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih açıklandı.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi (2025 İOKBS sınav tarihi) - 3

2025 İOKBS BAŞVURULARI SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular, 3 Mart'ta sona erdi.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi (2025 İOKBS sınav tarihi) - 4

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

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