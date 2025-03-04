Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi (2025 İOKBS sınav tarihi)
Bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Mart'ta sona eren 2025 İOKBS başvurularının ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS) için tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci burs alabilme imkanına sahip olmak için MEB tarafından düzenlenen bursuluk sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?