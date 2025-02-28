Bursluluk sınavı son başvuru günü 2025: İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı sınavı için başvuru süreci sonlanmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için geçerlidir. Öğrenciler başvuru işlemlerini MEB ve e-Okul üzerinden gerçekleştirebiliyor. Adaylar bursluluk sınavı giriş belgesi ve sınav tarihini beklemeye koyuldu. İOBS ne zaman?

Bursluluk sınavı son başvuru günü 2025: İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi - 1

İOKBS başvuruları 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınıyor. Başvuru yapan adayların işlemleri, uygun olması halinde okul müdürlüklerince 4 Mart tarihinde onaylanacak.Bursluluktan Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri faydalanamıyor. 2025 bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

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Bursluluk sınavı son başvuru günü 2025: İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi - 2

BURSLULUK SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat 2025 – 03 Mart 2025 tarih aralığında www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılıyor.

Bursluluk sınavı son başvuru günü 2025: İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi - 3

İOKBS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayacağı İOKBS için sınav yerleri sınav tarihinden 7 gün önce (20 Nisan) www.meb.gov.tr adresinden ilan ediliyor olacak.

Bursluluk sınavı son başvuru günü 2025: İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi - 4

2025 BURSLULUK SINAV VE SONUÇ TARİHİ

Bu yıl İOKBS yani bursluluk sınavı 27 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak ve sonuçlar ise 30 Mayıs tarihinde adaylara açılacak.

Sınav 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfları için 80 sorudan oluşacak ve toplamda 100 dakika süre verilecek.

9, 10 ve 11. sınıflar için ise yine 80 soru sorulacak ve adaylara 100 dakika süre tanınacak.

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