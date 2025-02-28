Bursluluk sınavı son başvuru günü 2025: İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı sınavı için başvuru süreci sonlanmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için geçerlidir. Öğrenciler başvuru işlemlerini MEB ve e-Okul üzerinden gerçekleştirebiliyor. Adaylar bursluluk sınavı giriş belgesi ve sınav tarihini beklemeye koyuldu. İOBS ne zaman?
İOKBS başvuruları 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınıyor. Başvuru yapan adayların işlemleri, uygun olması halinde okul müdürlüklerince 4 Mart tarihinde onaylanacak.Bursluluktan Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri faydalanamıyor. 2025 bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?