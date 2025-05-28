Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2025 sayfası: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavına katılan adaylar sonuçlara odaklandı. Bursluluk sınav sonuçları ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri puanları ve burs hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecek. Bursluluk sınav sonuçları internet üzerinden erişimden açılacak. Peki İOKBS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB bursluluk sınav sonuçları tarihi…

Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2025 sayfası: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 1

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS,  27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2025 sayfası: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 2

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS takvimine göre, sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2025 sayfası: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 3

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2025 sayfası: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 4

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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