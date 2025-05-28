Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2025 sayfası: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Bursluluk sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavına katılan adaylar sonuçlara odaklandı. Bursluluk sınav sonuçları ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri puanları ve burs hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecek. Bursluluk sınav sonuçları internet üzerinden erişimden açılacak. Peki İOKBS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB bursluluk sınav sonuçları tarihi…
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi.