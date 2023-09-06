Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçlarına geri sayım
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavın sonuçlarının ilan edilmesi ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler netlik kazanacak. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrencilerin gündeminde. Sınav, 3 Eylül Pazar günü tek oturumda sona erdi. MEB İOKBS sonuçları için tarih verdi. İşte, 2023 İOKBS sonuçlarına ilişkin bilgiler...