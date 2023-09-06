Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçlarına geri sayım

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavın sonuçlarının ilan edilmesi ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler netlik kazanacak. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçlarına geri sayım - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrencilerin gündeminde. Sınav, 3 Eylül Pazar günü tek oturumda sona erdi. MEB İOKBS sonuçları için tarih verdi. İşte, 2023 İOKBS sonuçlarına ilişkin bilgiler...

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Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçlarına geri sayım - 2

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 İOKBS'nin sonuç tarihini resmi internet adresinden paylaştı. Yapılan açıklamada; "Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek." denildi.

Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçlarına geri sayım - 3

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında deprem bölgesindeki öğrenciler için açılan 30 bin ek kontenjanla toplam kontenjan 100 bine çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.

Kontenjandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini depremlerden etkilenen illerde tamamlayan öğrenciler yararlanacak.

Toplam kontenjanın yüzde 30'u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere dağıtılacak.

Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçlarına geri sayım - 4

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, son düzenlemeyle depremden etkilenen 11 il için ayrılan 30 bin kontenjan dışındaki 70 bin öğrenci, kalan 70 ile dağıtılacağı için bu eğitim öğretim yılında burslardan faydalanacak öğrenci sayısı da artmış olacak.

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