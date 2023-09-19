Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB İOKBS sonuçları için geri sayım
2023 Bursluluk Sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2023 İOKBS) geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tamamlanan sınav başvurularının ardından 2023 İOKBS gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler şimdi de sonuçlara odaklandı. İşte, 2023 MEB İOKBS sonuçlarına dair bilgiler...