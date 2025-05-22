Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" (İOKBS) Türkiye genelinde 3 bin 691 okulda ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi - 1

5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" (İOKBS) sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi.

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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi - 2

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.


Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi - 3

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle birlikte MEB'in sonuç sorgulama ekranını kullanarak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında öğrencinin doğru/yanlış sayıları, puanı ve burs kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi - 4

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav sonucunda başarılı olan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla burs almaya başlayacak. Burs ödemeleri aylık olarak yapılacak ve eğitim süresi boyunca devam edecek.

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