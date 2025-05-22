Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi

5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" (İOKBS) sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi.