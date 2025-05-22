Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi
"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" (İOKBS) Türkiye genelinde 3 bin 691 okulda ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" (İOKBS) sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi.