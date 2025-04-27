Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB İOKBS sınav sonuç tarihi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Nisan'da düzenlenecek olan İOKBS sınavı nedeniyle öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan bursluluk sınavı bu yıl yine heyecan yaratacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. On binlerce öğrencinin katılımıyla yapılacak olan bursluluk sınavının sona ermesiyle birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. MEB tarafından yayımlanan 2025 bursluluk sınavı takvimine göre bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?