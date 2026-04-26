Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB İOKBS sonuç tarihi
26.04.2026 11:18
Aydın Kayar
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2026-İOKBS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Nisan'da tamamlanan bursluluk sınavı, 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ise gözler 2026 bursluluk sınavı sonuç tarihine çevrildi. 2026 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 İOKBS sonuç tarihi, sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bugün saat 10.00'da başlayan 2026 Bursluluk sınavı, saat 11.40'ta tamamlanacak. Sınavın tamamlanmasının ardından ise tüm gözler bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2026 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2026-İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu.
Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını 1 Haziran tarihinden itibaren meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.
Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.
BURS ÖDEMELERİNİN EKİM AYINDA YAPILACAK
Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.
Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.