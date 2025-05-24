Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da düzenlendi. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Öğrenciler sonuçlar açıklandığında www.meb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilecek. Peki, İOKBS sonuçları hangi gün açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte - 1

Bursluluk sınav sonuçları mayıs ayı sonunda açıklanıyor. Sınavı kazanan öğrencilere burs ödemesi ekim ayı itibarıyla yapılacak. Öğrenciler İOKBS sonuçlarına, sonuçların açıklanmasıla beraber 5 gün içinde ÖDSGM sayfasından itiraz edebilecek. İşte, 2025 busluluk sınav sonuç günü...

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Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte - 2

BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB tarafından İOKBS sonuçları 30 Mayıs Cuma günü http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgeleri, öğrenci ve velinin talebi üzerine okul müdürlükleri tarafından mühür ve imza onayı ardından teslim edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte - 3

İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk burs ödemeleri, bursluluk sınavının kazanılıp okula kayıt yaptırıldığı tarihi takip eden Ekim ayı başında ödenir.

Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte - 4

Sonuçlara itiraz edecek öğrenci ve velilerin ilk olarak ÖDSGM'den  sonuçların açıklanmasını takip eden 5 iş günü içinde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ayrıca itiraz için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan herhangi birine 50 TL ücret yatırılacak.

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