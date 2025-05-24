Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da düzenlendi. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Öğrenciler sonuçlar açıklandığında www.meb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilecek. Peki, İOKBS sonuçları hangi gün açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları mayıs ayı sonunda açıklanıyor. Sınavı kazanan öğrencilere burs ödemesi ekim ayı itibarıyla yapılacak. Öğrenciler İOKBS sonuçlarına, sonuçların açıklanmasıla beraber 5 gün içinde ÖDSGM sayfasından itiraz edebilecek. İşte, 2025 busluluk sınav sonuç günü...