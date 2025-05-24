Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama tarihi 2025: İOKBS burs ödemesi ne zaman? Burs sonuçları için gözler o tarihte

Sonuçlara itiraz edecek öğrenci ve velilerin ilk olarak ÖDSGM'den sonuçların açıklanmasını takip eden 5 iş günü içinde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ayrıca itiraz için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan herhangi birine 50 TL ücret yatırılacak.