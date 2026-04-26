Bursluluk sınavı soru ve cevapları 2026 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı açıklandı mı?
26.04.2026 13:39
Aydın Kayar
Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınavlara katılan öğrenciler, sınıflarına göre A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlandığı tarihten itibaren görüntüleyebilecek. Bakanlık tarafından erişime açılacak soru ve cevap kitapçığı ekranında 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileriyle birlikte hazırlık sınıfı öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını kontrol edecek. 2026 bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?
Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı için geri sayım başladı. 26 Nisan tarihinde girdikleri 2026 İOKBS sınavının tamamlanmasının ardından, gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru için 100 dakika sınav süresi verilmişti. Cevap kitapçıkları yayımlanır yayımlanmaz adaylar puan hesaplamalarına başlayacak. Peki 2026 bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MEB İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
2026 İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarları sınıflara göre MEB üzerinden yayımlanacak.
İOKBS soru ve cevap anahtarının bugün yayımlanması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabilecek.