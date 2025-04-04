Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?
Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle ve İOKBS başvurularının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözlerini bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?
2025 bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Bursluluk sınavında tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?