Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

2025 bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Bursluluk sınavında tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?