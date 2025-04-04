Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle ve İOKBS başvurularının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözlerini bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? - 1

2025 bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Bursluluk sınavında tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

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Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? - 2

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih açıklandı.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? - 3

2025 İOKBS BAŞVURULARI SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular, 3 Mart'ta sona erdi.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı bu yıl ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru? - 4

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

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