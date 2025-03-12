Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2025 bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları bursluluk sınavı için başvurular sona erdi. 4 seçenekli test sınavında öğrencilere 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre tanınacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?