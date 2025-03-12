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Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı için başvurular 3 Mart'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2025 bursluluk sınavı yayımlanan takvime göre sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak? - 1

2025 bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları bursluluk sınavı için başvurular sona erdi. 4 seçenekli test sınavında öğrencilere 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre tanınacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak? - 2

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 İOKBS sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı tarihi 2025: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi ayda yapılacak? - 3

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

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