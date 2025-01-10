Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav tarihi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, bursluluk sınavı başvuru tarihine ilişkin gelişmeleri merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu? İOKBS ne zaman gerçekleşecek?

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman? - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı.

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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman? - 2

İOKBS NE ZAMAN?

İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. Sınav tarihinin ilanı ardından gözler başvuru takvimine çevrildi.

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman? - 3

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

İOKBS başvuru tarihleri henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman? - 4

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

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