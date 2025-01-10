Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav tarihi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, bursluluk sınavı başvuru tarihine ilişkin gelişmeleri merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu? İOKBS ne zaman gerçekleşecek?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı.