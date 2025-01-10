Bursluluk sınavı tarihi açıklandı: İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı.