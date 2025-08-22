Bütünleme sınavı ardından gözler AÖF tek ders sınavı uygulamasına çevrildi : AÖF tek ders sınavı yapılacak mı?
Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler şimdi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tek ders sınavı uygulamasına çevrildi. Mezuniyet için son bir dersi kalanlar AÖF tek ders sınavına katılım sağlayabiliyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF bahar dönemi final sınavları ve yaz okulu sınavları sona erdi. Daha önceki yıllarda uygulanan tek sınavı bir kez daha gündeme geldi.