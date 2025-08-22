Bütünleme sınavı ardından gözler AÖF tek ders sınavı uygulamasına çevrildi : AÖF tek ders sınavı yapılacak mı?

TEK DERS SINAVI NEDİR?

"Tek ders sınavı", normalde mezuniyet aşamasına gelmiş ama sadece 1 dersi başarısız kalan öğrencilere verilen ek bir sınav hakkıdır.



Yani öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlamış fakat sadece bir dersten başarısızlığı varsa, mezun olabilmesi için bu dersten tek ders sınavına girme imkânı tanınır.