Bütünleme sınavı ardından gözler AÖF tek ders sınavı uygulamasına çevrildi : AÖF tek ders sınavı yapılacak mı?

Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler şimdi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tek ders sınavı uygulamasına çevrildi. Mezuniyet için son bir dersi kalanlar AÖF tek ders sınavına katılım sağlayabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF bahar dönemi final sınavları ve yaz okulu sınavları sona erdi. Daha önceki yıllarda uygulanan tek sınavı bir kez daha gündeme geldi.

AÖF TEK DERS SINAVI YAPILACAK MI?

AÖF Türkiye Programları (2025‑2026) için yayımlanan akademik takvimde, tek ders sınavı başlığı altında bir sınav türüne veya tarihine yer verilmedi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) tek ders sınavı yoktur.

AÖF öğrencileri başarısız oldukları dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan ders için "tek ders sınavı"yapılmaz.

Öğrenciler, başarısız oldukları dersi ya bir sonraki dönemde ya da yaz okulunda yeniden alarak geçmek zorundadır.

KAFA KARIŞIKLIĞININ NEDENİ

Birçok üniversitede örgün eğitimde tek ders sınavı uygulaması vardır. Bu nedenle öğrenciler AÖF’te de aynı uygulamanın olduğunu düşünebiliyor.

Ancak AÖF’ün sınav sistemi farklı işlediği için bu hak verilmez.

TEK DERS SINAVI NEDİR?

"Tek ders sınavı", normalde mezuniyet aşamasına gelmiş ama sadece 1 dersi başarısız kalan öğrencilere verilen ek bir sınav hakkıdır.

Yani öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlamış fakat sadece bir dersten başarısızlığı varsa, mezun olabilmesi için bu dersten tek ders sınavına girme imkânı tanınır.

