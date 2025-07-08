Çocuğum hangi okula gidecek? (Adresi dayalı okul sorgulama)
2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin en çok merak ettiği konuların başında "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusu geliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, adrese dayalı yerleştirme sistemi kapsamında, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi’ni erişime açıyor. Veliler, bu uygulama sayesinde çocuklarının gideceği okulu öğrenebiliyor. Peki, adresi dayalı okul ne zaman belli olur?
Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ilkokula başlayacak çocukların velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu soruya yanıt olması için adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden hangi okulun kayıt bölgesine dahil olduğunuzu gösteren ekranı her yıl erişime açıyor.