Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama

Okulların açılmasına kısa bir süre kala adrese dayalı kayıt sorgulama ile ilgili ayrıntılar gündeme geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, velilerin en çok merak ettiği sorulardan biri "Çocuğum hangi okula başlayacak?" oldu.

Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri merak konusu oldu. Velilerin en çok merak ettiği "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusu ise E-Devlet ve e-Okul sistemi üzerinden kolayca yanıtlanabiliyor.



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Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama - 2

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE KAYIT BÖLGESİ DEĞİŞEBİLİYOR

Adrese göre kayıt sistemi sayesinde okulların kontenjan durumu, kayıt bölgesi ve yerleşim bilgileri dikkate alınıyor. Velilerin ayrıca ikamet adreslerinde değişiklik yapmaları durumunda kayıt bölgesinin de değişebileceğini unutmamaları gerekiyor.

Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama - 3

İLKOKUL KAYIT SORGULAMA

Veliler, E-Devlet üzerinden "İlkokul Kayıt Sorgulama" ekranını kullanarak çocuklarının hangi okula kaydedildiğini kolayca öğrenebiliyor. Sorgulama ekranında, öğrencinin kayıtlı olduğu ilkokul, okul adresi ve iletişim bilgileri gibi detaylar yer alıyor.

Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama - 4

MEB yetkilileri, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan yapılan bu yerleştirmelerin tamamen merkezi sistem üzerinden yürütüldüğünü ve velilerin süreçle ilgili düzenli bilgilendirildiğini belirtti.

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