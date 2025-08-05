Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri merak konusu oldu. Velilerin en çok merak ettiği "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusu ise E-Devlet ve e-Okul sistemi üzerinden kolayca yanıtlanabiliyor.







