Çocuğum hangi okula gidecek? e Okul adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala gözler kayıt sürecine çevrildi. Peki, ilkokula başlayacak öğrenciler için kayıt işlemleri, adrese dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik şekilde yapılıyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul üzerinden okul sorgulama nasıl yapılır?

Çocuğum hangi okula gidecek? e Okul adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı - 1

2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, ilkokula başlayacak çocukların velileri kayıt sürecine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarını adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirdi.

EĞİTİM HABERLERİ

Çocuğum hangi okula gidecek? e Okul adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı - 2

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek için e-Okul sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sistem, ikamet adresine en yakın ilkokulu otomatik olarak belirleyerek öğrencinin kayıt işlemini tamamlıyor.

Çocuğum hangi okula gidecek? e Okul adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı - 3

ADRESE DAYALI İLKOKUL KAYITLARI SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi adresine giriş yapın.

Öğrenciye ait T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girin.

"Kayıt Bilgileri" bölümünden çocuğunuzun hangi okula yerleştirildiğini görüntüleyin.

Çocuğum hangi okula gidecek? e Okul adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı - 4

SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otomatik yerleştirme yapılan okullar, ikamet adresine en yakın eğitim kurumları arasından seçiliyor. Veliler, kayıt sonrasında okula giderek gerekli evrakları teslim etmeli. Adres değişikliği yapan ailelerin, yeni adres bilgilerini nüfus müdürlüğünde güncellemeleri gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER