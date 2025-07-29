Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama"
Milyonlarca veli, çocuklarının ilkokula başlama süreciyle ilgili detayları araştırıyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, adrese dayalı e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? Adrese göre okul sorgulama nasıl yapılır? İşte 2025 ilkokul kayıt sürecine dair merak edilen tüm detaylar…
2025–2026 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt dönemi yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul kayıtlarını adrese dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik şekilde yapıyor. Bu sistem sayesinde veliler, çocuklarının hangi okula kayıt olacağını kolayca öğrenebiliyor.