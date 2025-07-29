Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama"

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA

Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne (e-Okul VBS) giriş yaparak, "Okul Sorgulama" ya da "Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" bölümünden çocuklarının kayıtlı olduğu okul bilgisini görebilirler. Sisteme T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle giriş yapılması yeterli oluyor.