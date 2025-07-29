Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama"

Milyonlarca veli, çocuklarının ilkokula başlama süreciyle ilgili detayları araştırıyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, adrese dayalı e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? Adrese göre okul sorgulama nasıl yapılır? İşte 2025 ilkokul kayıt sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama" - 1

2025–2026 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt dönemi yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul kayıtlarını adrese dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik şekilde yapıyor. Bu sistem sayesinde veliler, çocuklarının hangi okula kayıt olacağını kolayca öğrenebiliyor.

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Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama" - 2

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama' (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler."

Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama" - 3

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA

Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne (e-Okul VBS) giriş yaparak, "Okul Sorgulama" ya da "Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" bölümünden çocuklarının kayıtlı olduğu okul bilgisini görebilirler. Sisteme T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle giriş yapılması yeterli oluyor.

Çocuğum hangi okula gidecek? "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Okulu Sorgulama" - 4

ADRES DEĞİŞTİĞİNDE NE YAPMALI?

Eğer ailenin ikamet adresi değiştiyse, yeni adrese göre kayıt yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğünde adres güncellemesi yapılmalıdır. Adres bilgileri güncellendikten sonra e-Okul sistemi, yeni adrese göre çocuğun kayıt yapılacağı okulu otomatik olarak belirler.

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