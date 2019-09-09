Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık

Erdoğan, sorunlar yumağı içinde boğuşan bir ülkeden, en zor sıkıntılarına bile kendi gücüyle çözüm üreten bir ülkeye ulaşıldığını vurgulayarak, eğitim öğretim konusunda tarihin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atarak, eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettiklerini belirtti.

Her sene bütçede aslan payının eğitim öğretime ayrıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi göreve geldiğim zaman 7,5 milyar idi, şimdi ise 114 milyar liraya yükselttik. Aslan payını eğitim öğretime verdik. Ülkemize kazandırdığımız 309 bin yeni derslikle milletimizin en önemli dertlerinden birisi olan kalabalık sınıfları tamamen ortadan kaldırdık. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. O dönemde 100 kişiyi aşan öğrencilerin okuduğu sınıflar vardı. Ama şimdi az önce kız evladımıza sordum, 'Sınıfınıza kaç öğrenci var?', '30' dedi. Şu anda Türkiye genelinde de zaten ortalama 30 ve altı. Çok nadirdir bunun dışında olan. Çünkü eğer keyfiyet arıyorsak öğrenci sayısını sınıflarda azaltmamız gerekiyordu. Şimdi 20 kişilik sınıfların olduğu okullarımız da var, buralara ulaştık. Çünkü başarıyı yakalamaya mecburuz. Eğitimin fiziki altyapısını geliştirmenin yanında önceki dönemlerin o yasakçı, baskıcı zihniyetlerinin izlerini silmek için de çok çaba harcadık. Meslek liselerine adeta 2. sınıf, üvey evlat muamelesi yapan katsayı sistemine son verdik."