Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Malatya, Adana, Kahramanmaraş... İşte okulların açılış tarihi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından okulların yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Afet bölgesi dışında kalan illerde eğitim- öğretim dönemi 20 Şubat 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Depremin yıkıcı sonuçlara neden olduğu 10 ilde ise farklı uygulamalar devreye alındı. Milli Eğitim Bakanlığı bu bölgede okulların 3 farklı kategoride açılacağını duyurdu. İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana'da okulların açılış tarihi.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Malatya, Adana, Kahramanmaraş... İşte okulların açılış tarihi - 1

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin ardından eğitim-öğretim dönemine yönelik yeni kararlar alındı. 81 ilde okulların yarıyıl tatili süresinin 2 hafta uzatılması ardından 20 Şubat 2023 tarihinde 71 ilde okulların açılması kararlaştırıldı.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Malatya, Adana, Kahramanmaraş... İşte okulların açılış tarihi - 2

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Malatya, Adana, Kahramanmaraş... İşte okulların açılış tarihi - 3

Özer, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Malatya, Adana, Kahramanmaraş... İşte okulların açılış tarihi - 4

ADANA'DA OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini duyurdu.

Adana'da eğtimin 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Malatya, Adana, Kahramanmaraş... İşte okulların açılış tarihi - 5

10 İLDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA SON DURUM

Özer, 10 ildeki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar.

Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde, 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz."

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