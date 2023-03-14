Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illeri kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve bakanlık personelinin yer değişikliği için harekete geçmişti. Başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.
Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alındı.
Başvuruların onay/ret işlemleri 13 Mart'ta son bulacak.
Atamalar 15 Mart 2023 tarihinde açıklanacak, tebligat ve ilişik kesme İşlemleri ise aynı gün içerisinde başlayacak.