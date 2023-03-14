Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama takvimi

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 24 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında alınmıştı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimine göre, mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları mart ayı içerisinde değerlendirilip, sonuçlar ilan edilecek. Peki, deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illeri kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve bakanlık personelinin yer değişikliği için harekete geçmişti. Başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama takvimi - 2

Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alındı.

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama takvimi - 3

ATAMA TAKVİMİ

Başvuruların onay/ret işlemleri 13 Mart'ta son bulacak.


Deprem bölgesindeki öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama takvimi - 4

Atamalar 15 Mart 2023 tarihinde açıklanacak, tebligat ve ilişik kesme İşlemleri ise aynı gün içerisinde başlayacak.

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