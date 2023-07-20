Depremzedelere ek kontenjan nasıl olacak? YKS'de depremzedelere ek kontenjanın detayları
2023 YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ön bilgilendirme kılavuzu yayımlandı ve tercih takvimi de netlik kazandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını açıklamıştı. Şimdi bu ek kontenjanın kullanım durumu merak konusu oldu. Peki, depremzedelere ek kontenjan nasıl olacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. İşte, YKS'de depremzedelere ek kontenjanın detayları...