DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, DGS sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi.