DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, DGS sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi.

EĞİTİM HABERLERİ

DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanması bekleniyor.

DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2024-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER