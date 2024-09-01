DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.Adayın sınav sonuç bilgisinde;



a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları



b) Ön lisans başarı puanı



c) 2024-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.