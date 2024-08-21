DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum
ÖSYM tarafından haziran ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları için 14 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Ancak sonuç duyurusunun ertelendiği ortaya çıktı. DGS sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başlayacak. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 DGS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan sınav sonuçları ardından adaylar tercih süreci için hazırlıklara başlayacak.