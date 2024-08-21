DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum

ÖSYM tarafından haziran ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları için 14 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Ancak sonuç duyurusunun ertelendiği ortaya çıktı. DGS sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başlayacak. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 1

2024 DGS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan sınav sonuçları ardından adaylar tercih süreci için hazırlıklara başlayacak.

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DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.


DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 3

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor.

DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 4

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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