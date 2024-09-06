DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum

2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, sonuç telaşı yaşıyor. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 1

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 'nın (DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi.

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DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmiş, sonuçlar için ise 14 Ağustos işaret edilmişti. Ancak sonuçlar açıklanmadı.

DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 3

ÖSYM tarafından net bir şekilde DGS'nin hangi tarihte açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum - 4

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek

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