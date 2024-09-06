DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarında son durum
2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, sonuç telaşı yaşıyor. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 'nın (DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi.