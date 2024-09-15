DGS 2024 tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de
DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. Sonuç ilanı ardından tercih sürecinin ayrıntılarını merak eden adaylar, ÖSYM tarafından yapılan duyuruları takip ediyor. Peki, DGS 2024 tercihleri ne zaman? DGS tercih tarihleri açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları 10 Eylül 2024 tarihinde açıklandı.