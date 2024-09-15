DGS 2024 tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları 10 Eylül 2024 tarihinde açıklandı.