DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar, DGS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS 2025 ne zaman gerçekleşecek? DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimini haftalar öncesinden duyurmuştu. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen DGS, bu yıl temmuz ayında yapılacak.

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DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde - 2

DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde - 3

DGS 2025 NE ZAMAN?

Sınav, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve toplam 135 dakika sürecek. Sınavda, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yer alacak.

DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde - 4

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

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