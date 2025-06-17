DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar, DGS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS 2025 ne zaman gerçekleşecek? DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimini haftalar öncesinden duyurmuştu. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen DGS, bu yıl temmuz ayında yapılacak.