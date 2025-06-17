DGS 2025 ne zaman? Gözler DGS sınav giriş belgelerinde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimini haftalar öncesinden duyurmuştu. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen DGS, bu yıl temmuz ayında yapılacak.