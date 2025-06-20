DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Temmuz ayında gerçekleşecek sınavda adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Peki, DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS 2025 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için son kontrollerini sağlayan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor.

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DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum - 2

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM’den önceki yıllarda görülen uygulamaya göre, sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesi erişime açılır.

DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum - 3

Bu yılki DGS’nin 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15’te yapılacağı duyurulduğuna göre, belgelerin yaklaşık 10 Temmuz 2025 civarında yayınlanması bekleniyor.

DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum - 4

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden DGS sınav giriş belgelerini edinebilecek.

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