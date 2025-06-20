DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için son kontrollerini sağlayan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor.