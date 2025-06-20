DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesinde son durum
Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Temmuz ayında gerçekleşecek sınavda adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Peki, DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? DGS 2025 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için son kontrollerini sağlayan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor.