DGS başvuru kılavuzu 2025: DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2025) başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, başvuru tarihi ve ücreti iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Her yıl sadece bir kez yapılan DGS'nin 2025 yılında yapılacak sınavı öncesinde ÖSYM üzerinden başvurular alınacak. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı.
2025 DGS başvuru ekranı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun ardından adaylar sınava katılım için başvurularını tamamlayacak. 2025 yılı DGS başvuru ücreti de merak ediliyor. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı.