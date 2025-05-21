DGS başvuru kılavuzu 2025: DGS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2025) başvurularının başlamasına saatler kala, başvuruların nasıl yapılacağı ve bu yılın başvuru ücreti merak ediliyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden DGS başvurularının erişime açılmasını bekliyor. Her yıl sadece bir kez yapılan DGS'nin 2025 yılında yapılacak sınavı öncesinde ÖSYM üzerinden başvurular alınacak. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2025 DGS başvuru ekranı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun ardından adaylar sınava katılım için başvurularını tamamlayacak. 2025 yılı DGS başvuru ücreti de merak ediliyor. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı.