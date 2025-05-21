DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2025) başvuruları başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuruların nasıl yapılacağı ve bu yılın başvuru ücreti merak ediliyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden DGS başvuruları tamamlayabilecek. Her yıl sadece bir kez yapılan DGS'nin 2025 yılında yapılacak sınavı öncesinde ÖSYM üzerinden başvurular alınacak. Peki, 2025 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı.

DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı - 1

2025 DGS başvuru ekranı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından adaylar sınava katılım için başvurularını tamamlayacak. 2025 yılı DGS başvuru ücreti de merak ediliyor. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı.

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DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı - 2

2025 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 DGS başvuru tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile netleşmişti. Başvurular 21 Mayıs itibarıyla başladı.

21 Mayıs 2025’te başlayan DGS başvurları, 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar alınacak.

DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı - 3

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte 2025 DGS başvuru ücreti belli oldu. DGS sınavına katılım ücreti 950 TL olarak belirlendi.

2024 yılında DGS sınavı başvuru ücreti 590 TL olarak belirlenmişti.

Başvuru ücretleri ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak.

DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı - 4

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 DGS başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında, güncel bir vesikalık fotoğrafın sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması şart.

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DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı - 5

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

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