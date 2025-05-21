DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2025) başvuruları başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuruların nasıl yapılacağı ve bu yılın başvuru ücreti merak ediliyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden DGS başvuruları tamamlayabilecek. Her yıl sadece bir kez yapılan DGS'nin 2025 yılında yapılacak sınavı öncesinde ÖSYM üzerinden başvurular alınacak. Peki, 2025 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı.
2025 DGS başvuru ekranı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından adaylar sınava katılım için başvurularını tamamlayacak. 2025 yılı DGS başvuru ücreti de merak ediliyor. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı.