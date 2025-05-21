DGS başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru ekranı

2025 DGS başvuru ekranı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından adaylar sınava katılım için başvurularını tamamlayacak. 2025 yılı DGS başvuru ücreti de merak ediliyor. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı.