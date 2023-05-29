DGS başvuru kılavuzu yayımlandı: 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabiliyor. İşte 2023 DGS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı.

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı: 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 1

2023 DGS başvuru kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. DGS'ye hazırlanan adaylar, 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan DGS öncesinde, başvurularını ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden tamamlayacak. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır?

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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı: 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 2

2023 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 DGS başvuru kılavuzu sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı: 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 3

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı: 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 4

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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