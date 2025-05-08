DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler DGS başvuru ekranında
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 başvuruları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları belli olacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılacak?
ÖSYM'nin mayıs ayı takvimine göre, bu ay içerisinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları alınacak. Ön lisans veya meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, DGS'yi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra lisans eğitimlerine devam edebilecek.