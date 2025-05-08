DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de

ÖSYM'nin mayıs ayı takvimine göre, bu ay içerisinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları alınacak. Ön lisans veya meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, DGS'yi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra lisans eğitimlerine devam edebilecek.