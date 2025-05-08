DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 başvuruları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre, bu yıl DGS başvuruları mayıs ayının son günlerinde başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sürecin ayrıntıları duyurulacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin mayıs ayı takvimine göre, bu ay içerisinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları alınacak. Ön lisans veya meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, DGS'yi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra lisans eğitimlerine devam edebilecek.