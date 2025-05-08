DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 başvuruları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre, bu yıl DGS başvuruları mayıs ayının son günlerinde başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sürecin ayrıntıları duyurulacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 1

ÖSYM'nin mayıs ayı takvimine göre, bu ay içerisinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları alınacak. Ön lisans veya meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, DGS'yi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra lisans eğitimlerine devam edebilecek.

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DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 2

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM sınav takvimi 2025 yılındaki DGS sınavı için tarih verdi. Buna göre DGS 2025 başvuru tarihleri 21 Mayıs 2025’te başlayacak.

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 3

ÖSYM DGS başvuru tarihlerinin son günü ise 2 Haziran 2025. DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek.

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 4

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

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