DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar hazırlıklarına devam ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite eğitimini lisansa tamamlamak için 2025 DGS'ye katılacak öğrenciler, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. İşte, DGS başvuruları hakkına bilgiler...